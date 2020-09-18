السيد الصدر: استهداف المقرات الدبلوماسية يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق

2020/09/18 | 11:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، من استهداف المقرات الدبلوماسية والثقافية في العراق.وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر: "لا أجد من المصلحة العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية".وأضاف "غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاتهم ومن يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق..فأتقوا الله وأحسنوا".يشار الى ان الهجمات بصواريخ الكاتيوشا متواصلة منذ أشهر في استهداف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كما تعرضت الثلاثاء الماضي سيارة تابعة للسفارة البريطانية الى استهداف بانفجار عبوة ناسفة قرب جامع أم الطبول باتجاه مطار بغداد.عمار المسعودي

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