2020/09/18 | 11:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/ pic.twitter.com/UlLzqKuuMG— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 18, 2020 موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الصدر يدعو الى عدم استهداف المقرات الدبلوماسية في العراق ويصفه بـ"الخطر المحدق") نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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