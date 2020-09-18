“فيس بوك” تتخذ إجراءات ضد مجموعات تحرض على العنف

2020/09/18 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت “فيس بوك” أمس الخميس سلسلة إجراءات، تهدف إلى مكافحة المجموعات الخاصة التي تحرّض على العنف أو تلك التي تعطي نصائح صحية، من خلال حذفها من قائمة “التوصيات” التي تقترحها الشبكة الاجتماعية على مستخدميها.

وكذلك تتضمن الإجراءات الحدّ من إمكان العثور بواسطة أداة البحث على أي مجموعات ذات طبيعة عنفية، وسيظهر محتوى هذه المجموعات بدرجة أقل من السابق في خدمة الأخبار.

وسيصل الأمر إلى حذف هذه المجموعات فوراً في حال تضمنت تهديداً بتنفيذ أعمال عنفية، حتى لو كانت هذه التهديدات من خلال استخدام رموز أو عبارات مستترة.

وأما بالنسبة إلى المجموعات التي تتناول مواضيع صحية، فقد شدد نائب رئيس قسم الهندسة في “فيس بوك” توم أليسون في منشور على مدوّنة على “أن يحصل الناس على المعلومات الطبية من مصادر مأذون لها”.

ومن التدابير الأخرى، منع المشرفين على المجموعات المحذوفة من إعادة فتح غيرها لبعض الوقت.

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