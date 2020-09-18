امانة بغداد تعلن عن حملة لازالة التجاوزات في مدينة الصدر

2020/09/18 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الصدر الاولى باسناد مديرية الحراسات في الامانة والقوات الامنية الماسكة للارض بحملة لازالة التجاوزات في سوق الحي ضمن مدينة الصدر شرق العاصمة.

واضافت في بيان ان “الحملة تضمنت ازالة عدد من التجاوزات المختلفة عن السوق المذكور والذي يعتبر احد ابرز الاسواق الشعبية في مدينة الصدر بالاضافة الى ازالة عدد من حظائر المواشي عن واجهة قطاع 18 ضمن القاطع البلدي”.

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