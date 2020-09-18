تعزيز سبل التعاون وتطويرها بين العراق والكويت ودور لجان الصداقة بين البلدين 

2020/09/18 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانمي سبل تعزيز التعاون بين العراق والكويت وتطويرها ولاسيما المجال البرلماني وتفعيل وتعزيز دورلجان الصداقة البرلمانية واستعراض علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي بنظيره الغانمي وأكدوا فيه اهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والدعم […]

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