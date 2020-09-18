إف بي آي يحذر من مواجهات بين متطرفين في أمريكا

2020/09/18 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت الشرطة الفدرالية الأمريكية عن قلقها من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي في الثالث من من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كريستوفر راي، خلال جلسة أمام الكونغرس، أن جهازه يراقب مجموعات مسلحة اصطدمت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية في بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة، وفي كينوشا قرب منطقة البحيرات العظمى.

وأضاف أمام نواب أمريكيين “بات لدينا وقود إضافي لاشتعال العنف.



لدينا مجموعات تتبنى وجهات نظر متعارضة تزيد من خطورة الوضع.



لقد رصدنا ذلك في مدن عدة.



وهذا أمر يقلقني”.

وكان أفراد في مجموعات يمينية متطرفة وناشطون “مناهضون للفاشية” تسللوا بين متظاهرين مطالبين بإصلاح الشرطة وإنهاء العنصرية في الولايات المتحدة.



ووقع قتلى جراء ذلك.

وأقدم شاب في السابعة عشرة انضم إلى مجموعات مسلحة تدعي الدفاع عن كينوشا في وجه “مثيري الشغب” على قتل متظاهرين اثنين مناهضين للعنصرية نهاية أغسطس (آب).

وفي بورتلاند تبنى شخص “مناهض للفاشية” قتل مؤيد لمجموعة محلية يمينية متطرفة قبل أن ترديه الشرطة عند توقيفه.

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