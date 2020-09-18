مقتل جنديين تركيين في شمال العراق

2020/09/18 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل جنديان تركيان وأصيب آخر، في عملية “مخلب النمر” المتواصلة ضد منظمة “بي كا كا” شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن “عناصر من بي كا كا شنوا هجوما بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية “مخلب النمر”، الخميس، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر”.

وفي 16 حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية “مخلب النمر”، في منطقة “حفتانين” شمالي العراق، ضد عناصر منظمة “بي كا كا”.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد “مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 حزيران الماضي.

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