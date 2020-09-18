بؤرة جديدة لفيروس كورونا في العالم

2020/09/18 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضحت الهند التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في الأسبوع الماضي 650.231 مركز الوباء الأول عالميا، خلال آخر 7 أيام.

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