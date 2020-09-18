القبض على ثلاثة عناصر بداعش بينهم ما يسمى بـ’’شرعي التنظيم’’

2020/09/18 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (18 أيلول 2020)، القبض على ثلاثة عناصر بداعش، بينهم شرعي التنظيم في قضاء القائم بالأنباء.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تعزيزا لجهودها في مطاردة بقايا فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبعملية تفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 8 وبالتعاون مع شعبة اجرام القائم من القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة الكرابلة بالقائم بينهم شرعي الدواعش في القضاء والمكلف باعطاء المحاضرات الشرعية التي تروج لافكار داعش".

وأضاف، أن "هذه العناصر من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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