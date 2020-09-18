الصدر مغردا : لا اجد مصلحة في استهداف المقرات الثقافية والبعثات الدبلوماسية /موسع

2020/09/18 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى اتباع السبل الدبلوماسية والبرلمانية لانهاء الاحتلال ومنع تدخلاته .وقال الصدر في معرض تعليق له على استهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية :" لا اجد من المصلحة ادخال العراق في نفق مظلم وفي اتون العنف ، ولا اجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والبعثات الدبلوماسية" .واضاف:" غاية الامر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لانهاء الاحتلال ومنع تدخلاته" .وختم تغريدته بالقول :" من يفعل ذلك منكم فليعلم انه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق ، فاتقوا الله واحسنوا ".وكان المعهد الامريكي لتدريس اللغة الانكليزية في النجف تعرض في وقت متأخر من الليلة الماضية الى انفجار بعبوة ناسفة ، ادى الى وقوع اضرار كبيرة به .



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