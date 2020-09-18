الصدر مغردا : لا اجد مصلحة في استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية

2020/09/18 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

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النجف / نينا / اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه ليس من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية.وقال الصدر في تغريدة على تويتر :" لا اجد من المصلحة ادخال العراق في نفق مظلم وفي اتون العنف ، ولا اجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية"./انتهى

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