قذائف صاروخية تردي جنديين تركيين وتصيب ثالثاً في

2020/09/18 | 11:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تمركز العمال الكوردستاني في حرمان مئات القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان من الخدمات الأساسية وإعادة إعمارها - صورة: وزارة الدفاع التركية

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