شاهد بالصورة: الفنانة احلام تصدم الجماهير بشكل “غير معتاد”

2020/09/18 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تسببت الفنانة احلام الشامسي، بضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان ظهرت بشكل وملامح مختلفة وبعيدة نوعا ما عن شكلها المعتاد.

وبحسب الصورة فإن احلام ظهرت وكأنها فقدت الكثير من وزنها، ما جعلها تظهر بشكل اخر بعيد عن الشكل الذي اعتاده الجمهور.

فيما شكك بعض المتابعين من ان تكون الصورة لاحلام تساءل اخرون فيما اذا كانت الفنانة قد خضعت لعمليات تجميل، او لجأت للفلاتر التي توفرها تطبيقات الهاتف المحمول.

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