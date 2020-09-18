المالية تؤكد عدم تأثر عمليات دفع المبالغ المالية عبر بطاقات الدفع بمختلف أنواعها

2020/09/18 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة المالية عدم تأثر عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف أنواعها.

وذكرت الوزارة ان الإجراءات التحقيقية والقضائية التي تطال أفراد مرتبطين بشركات الدفع الإلكتروني لن تؤثر على انسيابية عمل بطاقات الدفع الالكترونية، وعملية استلام المستحقين للأموال وستستمر بالطريقة المعتادة ومن دون أي تأخير.

وأضافت الوزارة ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والأجانب وفقاً للقانون.

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