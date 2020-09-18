الصدر يدعو الى عدم استهداف المقرات الدبلوماسية في العراق ويصفه بـ

2020/09/18 | 11:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، من إدخال العراق في "نفق مظلم"، جراء استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية، داعياً إلى اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال".وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا أجد مصلحة من إدخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية".وأضاف الصدر: "غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاتهم"، معتبراً أن "من يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق ..فاتقوا الله وأحسنوا".pic.twitter.com/UlLzqKuuMG— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 18, 2020 موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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