الاندبندنت: تحركات الكاظمي تعد الأولى من نوعها في التصدي للفساد

2020/09/18 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

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ونبقى في ملف حرب الكاظمي ضد الفساد.



حيث رأى تقرير لصحيفة الاندبندنت ان توصيات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني كانت بمثابة تفويض للكاظمي في إدارة حملة واسعة ضد المتورطين بقضايا فساد.

وذكر التقرير أن تحركات الكاظمي تعد الأولى من نوعها في التصدي للفساد وعلى اثرها قد يخوض الرجل صداماً مع أحزاب متنفذة وشخصيات سياسية.

ورجح التقرير اتساع الحملة لتطال شخصيات أخرى بما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي والمالي.https://www.independentarabia.com/node/152626/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F

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