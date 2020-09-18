الحكومة تدخل رسميا في حالة حرب واسعة ضد حيتان الفساد

2020/09/18 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

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اكد مراقبون ان عمليات اعتقال المسؤولين المتهمين بالفساد تعني دخول الحكومة رسميا في حالة حرب واسعة جراء تعدد الملفات والمتهمين.

ويشير المراقبون الى ان رئيس الوزراء قسم حربه ضد الفساد الى مراحل حيث يعتزم فتح ملفات مزاد العملة، وعقارات الدولة، وجولات التراخيص، وكذلك بيع النفط بشكل غير رسمي.

وحول التحقيقات مع الفاسدين يرجح المراقبون ان عمليات التحقيق تلك ستكون شائكة ودقيقة وذلك لأن بعض الفاسدين هرَّبوا الأموال الى الخارج وأخفوا أملاكهم داخل العراق بطرق ذكية.

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