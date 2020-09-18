الكاظمي : الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات شعبنا

2020/09/18 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح منفذ عرعر الحدودي قريباً

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، افتتاح منفذ عرعر الحدودي قريبا بينما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ"التأريخية" لافتتاحه ملفاً مغلقاً طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن العمل بالنظام الالكتروني سيكون بعد فرض السيطرة على المنافذ، للحد من الفساد.

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