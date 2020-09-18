لبنان يستفيق على وفاة

2020/09/18 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُجِع الوسط الرياضي اللبناني، صباح الجمعة بخبر وفاة لاعب فريق الإخاء الأهلي - عاليه والأنصار، السابق محمد عطوي، متأثراً بجراحه.

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