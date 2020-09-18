شاهد.. مقتدى الصدر يحذر من إدخال العراق في ’نفق مظلم’

2020/09/18 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من إدخال العراق في "نفق مظلم"، جراء استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية، داعياً إلى اتباع ا...

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