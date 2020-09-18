الكشف عن مضامين موازنة العراق لعامي (2020 و2021)

2020/09/18 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، أن موازنة العام الجاري ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرا الى ان موازنة 2021 ستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط،

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، اليوم (18 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الجانب الصحي، والبطاقة التموينية، وغيرها من النفقات الضرورية"، مبينا أن "موازنة العام 2020 سيقرها مجلس النواب خلال شهر أيلول الجاري".





وأضاف أن "الجانب الاستثماري سيبقى رهينا بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة"، مؤكدا "وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها" .

وأشار إلى أن "هنالك توجها لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلا عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتتضمن تفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص ".

وأوضح أن "الحكومة تسعى حاليا لإقرار موازنة العام 2021، التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري".

وأكد أن "الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى".

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