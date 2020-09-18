بمساحة تفوق المليون متر مربع.. ساحة الترحيب تستعد لاستقبال 8 الاف شاحنة بضائع

2020/09/18 | 11:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق عن مشروع توسعي لانجاز “ساحة الترحيب” لاستقبال وايواء الشاحنات بسعة 8 الاف شاحنة خارج الميناء لتسريع عملية تخريج البضائع.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان، إنه “بتوجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبعد زيارة الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عباس عمران مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي تمت متابعة معوقات عمل الموانئ الذي تتسبب به تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات، و تم العمل على حل الاشكاليات عبر تقليل اكتضاض الشاحنات وسرعة انجاز المعاملات لتقديم الخدمات وارضاء الزبون” .

و اوضح الفرطوسي ان “المشروع التوسعي الذي يقضي بانجاز ساحة الترحيب بمساحة تقدر بـ 1،5 مليون متر مربع سيسهم بتوسع عمل الموانئ وتقليل الاكتضاض داخل الميناء”.

ودعت الوزارة “الجهات الساندة (الكمارك والمنافذ الحدودية) الى الاسراع بانجاز اجراءات التخليص الكمركي وتخريج البضاعة من الميناء.”

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