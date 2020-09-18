2020/09/18 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب عن تمدد تنظيم داعش الإرهابي في دول العالم بعد دحره في العراق وسوريا.

وقال مدير المركز كريستوفر ميلر إن التنظيم المتطرف أظهر مراراً قدرته على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الستّ الماضية بالاتكال على كادر مخصص من القادة من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق.

وأكد ميلر أن التنظيم الإرهابي خارج سوريا والعراق يشمل حالياً نحو عشرين فصيلاً بين فرع وشبكة، مضيفا انه يسعى لمهاجمة أهداف غربية، لكن عمليات مكافحة الإرهاب تحول دون ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب يكشف عن تمدد داعش الإرهابي في دول العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب يكشف عن تمدد داعش الإرهابي في دول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).