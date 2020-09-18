2020/09/18 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت اللجنة القانونية النيابية من تفاقم الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، الأمر الذي قد يؤثر على استعدادات مفوضية الانتخابات.

وذكرت اللجنة ان الأيام الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة، بين كافة القوى السياسية واللجان البرلمانية المختصة، بهدف التوصل الى اتفاق وتوافق بشأن الدوائر الانتخابية، غير انها لم تتوصل الى اية نتائج ملموسة.

هذا، وأشارت اللجنة الى ان جوهر الخلاف يكمن في مسألة فرض الرأي والمصالح الحزبية والانتخابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلافات بين الكتل تتزايد حول الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلافات بين الكتل تتزايد حول الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).