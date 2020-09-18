العراق: الاعتقالات الأخيرة مقدمة لعمليات أوسع ستطال مسؤولين سابقين

2020/09/18 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت تسريبات ان حملة اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى لن تتوقف عند هذا الحد وستشمل تحركات أخرى، وان ما حدث مقدمة لعمليات أوسع ستطال شخصيات أخرى متهمة بقضايا فساد.

التسريبات بينت أيضا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه اللجنة الى عدم الاكتراث الى أية جهة سياسية او حزبية تقف خلف المتهمين بالفساد، كما يوصي بعدم استثناء أية شخصية يثبت تورطها بملفات فساد مهما كان حجمها.

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