2020/09/18 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر لامية الشنفرى او لامية العرب قصيدة مشهورة يقال ان الطغرائي عارضها بلاميته المشهورة بيد ان احد لم يذكرها ضمن قصائد الشنفرى ويرد كثيرا انها موضوعة في العصر العباسي الثاني.



تغنى الكثيرون بالقعقاع حتى ان هنالك فرقة في الجيش العراقي إبان فترة الحرب العراقية الايرانية اسمها قوات القعقاع، لا بل ان الام بي سي افردت مسلسلا عن القعقاع، هذا كله حدث وبعدها ظهر ان القعقاع، شخصية وهمية خلقها خيال سيف بن عمر الت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفيق التأريخ من الشنفرى الى عاشق بني عذرة - سعيد الجعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفيق التأريخ من الشنفرى الى عاشق بني عذرة - سعيد الجعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).