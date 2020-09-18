2020/09/18 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني صرح السفير الأمريكي بإسرائيل لصحيفة " إسرائيل اليوم " ، ان الإدارة الامريكية بصدد التفكير بإزاحة محمود عباس ، وتعيين خلفا له محمد دحلان المفصول من حركة ( فتح ) .تصريح السفير الأمريكي اربك القيادة اليمينية في منظمة ( التحرير الفلسطينية ) ، واثار الشك حول المخطط الذي تكون الإدارة الامريكية تخطط له وتفكر فيه ، والذي لا يختلف عن المخطط الذي انهى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ، وبتواطؤ مع عباس نفسه ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تحضر واشنطن لمحمود عباس ؟ - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تحضر واشنطن لمحمود عباس ؟ - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).