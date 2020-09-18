فريق ألماني يخسر بنتيجة 37- 0 بعد تطبيقه التباعد الاجتماعي

2020/09/18 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / خسر فريق كرة قدم ألماني مباراة أمام فريق محلي منافس بـ37 هدفا دون رد بعد أن لعب بسبعة لاعبين فقط حرصا على تحقيق التباعد الاجتماعي وخوفا من الإصابة بفيروس كورونا.ولعب فريق “ريبدورف” بالحد الأدنى لعدد اللاعبين يوم الأحد بسبب مخالطة لاعبي الفريق الخصم، نادي “إس في هولدنشتيدت”، في مباراة سابقة لشخص ثبتت […]

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