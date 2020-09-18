عبوة ناسفة تستهدف المعهد الأميركي لتدريس اللغة الإنكليزية في النجف

2020/09/18 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت عبوة ناسفة معهدا لتدريس اللغة الإنكليزية في محافظة النجف.

وأكدت مديرية شرطة النجف انفجار عبوة ناسفة في المعهد الأميركي وسط المحافظة، مضيفة أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط من دون خسائر بشرية، وأكدت المديرية فتح تحقيق حول استهداف المعهد.

هذا ونفت مصادر أمنية ما يُتداول عن وقوع إصابات أو ضحايا، وان موضوع انفجار صهريج امام المعهد لا أساس له من الصحّة.

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