إيران تعلن عدم اهتمامها بالانتخابات الأميركية وهوية الشخص الذي سيحكم البيت الأبيض

2020/09/18 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران عدم اهتمامها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها وهوية الشخص الذي سيحكم البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي ان بلاده تواجه ضغوطا وحربا اقتصادية شعواء من قبل الولايات المتحدة، وأنها غير مهتمة بسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها، متهما الولايات المتحدة بممارسة الضغط على الشعب الإيراني لتأجيج الشارع للضغط على الحكومة.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عقوبات اقتصادية قاسية، على إيران بعد اتهامها بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط.

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