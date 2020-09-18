زعيم تنظيم داعش الإرهابي قدم معلومات عن العشرات من رفاقه إلى القوات الأميركية

2020/09/18 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز مكافحة الإرهاب الدولي في الأكاديمية العسكرية الأميركية عن تقديم زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو إبراهيم القرشي، معلومات عن العشرات من رفاقه إلى القوات الأميركية، عام الفين وثمانية، حين كان معتقلاً في العراق.

وأوضحت وثائق استخباراتية نشرها المركز أن معلومات القرشي سهلت القبض على العشرات من أعضاء تنظيم القاعدة في مدينة الموصل، في حينه، وقدم القرشي آنذاك حوالي تسعة عشر صورة لقيادات في القاعدة، مسؤولة عن وضع العبوات الناسفة، واستهداف القوات الأميركية.

كما قدم القرشي خلال جلسات الاستجواب، أسماء ثمانية وستين عضواً من رفاقه في القاعدة، بالإضافة إلى أوصافهم، والمهام الموكلة إليهم.

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