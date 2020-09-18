انفجار مخزن عتاد للحشد في قاعدة سبايكر استهدفته طائرة مسيرة

2020/09/18 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

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{صلاح الدين: الفرات نيوز} أنفجر مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي في قاعدة سبايكر شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.





وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "مخزنا للعتاد تابع لفصائل الحشد الشعبي، انفجر داخل قاعدة سبايكر شمال تكريت".

وأضاف، ان "المعلومات الأولية تفيد بإستهداف المخزن من خلال طائرة مسيرة".

وأشار المدر الى "عدم تسجيل خسائر بشرية وتضرر مبنى المخزن فقط".

عمار المسعودي

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