ريال مدريد يمنح بيل الضوء الأخضر للانتقال الى توتنهام

2020/09/18 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصل الدولي الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد، على الضوء الأخضر من إدارة ناديه، من أجل السفر إلى مدينة لندن البريطانية، لإكمال انتقاله لتوتنهام هوتسبير في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس بريطانيا”، فإن “بيل قد ترك إسبانيا، صباح اليوم الجمعة، مُتجهًا إلى لندن من أجل إكمال انتقاله لـ توتنهام”.

وأوضحت الشبكة أنّ “بيل خضع لفحص طبي، في مدريد أمس الخميس، والآن سيتجه إلى لندن في طائرة خاصة، من أجل التوقيع على عقود انتقاله للسبيرز”.

بيل سينضم إلى توتنهام، لمدة عام على سبيل الإعارة، وفقًا لما ذكره التقرير، كما أنّ ريال مدريد سيتحمل 50% من راتبه السنوي.

جاريث بيل انتقل من توتنهام في صيف 2013 إلى النادي الملكي مقابل 100 مليون يورو، ولكن بعد 7 سنوات أصبح النجم الويلزي، خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان، وسيعود مرة أخرى للسبيرز.

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