الصحة: نسب الوفيات بسبب كورونا في العراق 2 بالمائة

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقدم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عرضًا مفصلًا بشأن مواجهة فيروس كورونا إلى لجنة الصحة النيابية.

وذكر بيان للوزارة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "الوزير قدم عرضًا مفصلًا عن خطة الوزارة وإجراءاتها للارتقاء بالخدمات الصحية ومواجهة جائحة كورونا".

وأضاف، "وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة منها دعم ملاكات وزارة الصحة بكافة عناوينها وتسهيل إجراءات الصحة في وزارة المالية، وتعزيز الرصيد الدوائي والأجهزة الطبية والمختبرية والمسوحات اللازمة لمواجهة الجائحة في بغداد وعموم المحافظات، وتأمين الدعم اللازم لتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة عالميًا ودعم مرضى الثلاسيميا و السرطان".

ولفت إلى أن "الاجتماع تطرق إلى دور الإعلام الصحي الفاعل وتعاون وسائل الإعلام ببث التوعية الصحية ومواجهة الشائعات والحفاظ على الأمن الصحي للبلد باخذ المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق في وزارة الصحة".

وأشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة "بجهود إعلام وزارة الصحة ودوره الفاعل في نقل مستجدات الواقع الصحي وإحصائيات الموقف الوبائي بشكل يومي فضلًا عن الدور التوعوي والتثقيفي عبر منصات الوزارة الرسمية".

وبيّن وزير الصحة وفقًا للبيان، أن "أهم إجراءات الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع ونجاح وزارة الصحة في زيادة حالات الشفاء إلى أكثر من 78% وتقليل نسب الوفيات إلى 2% ومناقشة الإجراءات اللاحقة والمقبلة".

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