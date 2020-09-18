وكالة الاستخبارات تنشر تفاصيل جديدة عن جريمة المنصور

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح منفذ عرعر الحدودي قريباً

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، افتتاح منفذ عرعر الحدودي قريبا بينما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ"التأريخية" لافتتاحه ملفاً مغلقاً طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن العمل بالنظام الالكتروني سيكون بعد فرض السيطرة على المنافذ، للحد من الفساد.

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