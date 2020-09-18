فيديو: قاتل شيلان وعائلتها في مسرح الجريمة

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عرضت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، اعترافات جديدة لقاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها في العاصمة بغداد.



وحصل "ناس" (18 ايلول 2020)، على مقطع مرئي مصور من اعترافات القاتل، حيث ذكر انه "يعرف والد الصيدلانية شيلان قبل اكثر من 4 سنوات"، لافتاً الى انه "تقرب الى العائلة لمعرفة الاموال التي بحوزتهم لغرض تنفيذ السرقة".

واضاف انه "بعد متابعة شهر كامل ومعرفة اوقات دخولهم وخروجهم، قررت تنفيذ الجريمة يوم الاثنين من خلال قتلهم وسرقة مافي البيت من اموال"، مشيراً الى انه "وفي الساعة 7 مساءً عندما تأكدت عدم وجود شيلان في المنزل طرقت الباب عليهم ليفتحه والدها بعد ان تأخر قليلاً".

وتابع انه "بعد دخوله المنزل قام بطعن والد شيلان بطعنتين في منطقة الكتف، وعندما صرخت والدة شيلان قام بطعنها ايضاً وسحب الجثتين نحو حمام المنزل"، مبيناً انه "طعن والد شيلان بعد ان طلب منه اموال ورفض اعطاءه".

وبين انه "بعد ان قتل الزوجين، قام باحتساء كمية كبيرة من الخمر، ومن ثمّ البحث في المنزل عن الاموال التي بحوزة العائلة، وبعد العثور على الاموال بالعملة العراقية والدولار همَّ بالخروج من المنزل".

واستدرك انه "بعد محاولته الخروج تفاجأ بدخول الصيدلانية شيلان للمنزل وهي بحالة صدمة وذهول، وبعد محاولات تهدئتها، عندما سألت عن والديها، اخبرتها بأنهم قد خطفوا، وبعد مدة من الوقت قامت بضربي عبر (نفاضة سكائر) على رأسي، فرددت عليها بلكمتين في منطقة الرأس"، مضيفاً انه "قام بعد ذلك بخنقها بواسطة وسادة".

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