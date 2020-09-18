مقتل جنديين تركيين بهجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة آخر، بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق.

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