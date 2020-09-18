وزير الاتصالات يحدد موعداً لتحسن خدمة الإنترنت في العراق وعودة الهاتف الأرضي

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

توقع وزير الاتصالات أركان شهاب، اليوم الجمعة، أن يكون هناك 100 ألف منزل مخدوم بالكابل الضوئي في المحافظات المهمة، لا سيما البصرة قبل مطلع عام 2021، فيما أكد شهر تشرين الثاني المقبل سيشهد تحسنا بخدمة الإنترنت.

وقال شهاب في تصريح صحفي، إنه "سيكون هناك 150 الف منزلا مخدوما بالكابل الضوئي في بغداد وذلك ضمن القرض الياباني حيث قدمت العطاءات (من قبل الشركات) وسيشهد الشهر الـ 11 تغييرا للمواطن من خلال عودة الهاتف الارضي والانترنت (عبر الكابل)".

وفيما يتعلق بملف تهريب الانترنت قال شهاب إن "عملية الصدمة التي نفذتها فرق من القوات الامنية وفرق من الوزارة وضبطت من خلالها أكبر مقدار من التهريب، تتبعها حلقات للسيطرة على الحدود وقد بدأنا بذلك كما سنوقع عقدا قريبا مع شركة عالمية".

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