2020/09/18 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، 18 أيلول، 2020، القبض على 34 متهما بقضايا جنائية منفصلة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " مديريات وأقسام شرطة ذي قار تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من القبض على ( 34 ) متهما بقضايا جنائية منفصلة اهمها القتل العمد و التهديد والايذاء العمد والاعتداء على الاخرين والسب والقذف وقانون الاحوال وقانون المرور".

واضاف البيان أن "شرطة المحافظة اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية"، مبينا أن "هذه النتائج تأتي من خلال تنفيذ الواجبات الأمنية التي تنفذها القوات المنتشرة في عموم المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ذي قار : القبض على 34 متهماً بقضايا جنائية منفصلة خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ذي قار : القبض على 34 متهماً بقضايا جنائية منفصلة خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).