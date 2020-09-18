لجنة مراقبة البرنامج الحكومي لـ/ نينا / : الانتخابات المبكرة تتوقف على هذا الامر

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية :" ان الانتخابات المبكرة تتوقف على ارادة الكتل السياسية ".وذكر عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاجتماعات وتبادل وجهات النظر ماتزال مستمرة للوصول الى قاسم مشترك يضمن الصيغة الامثل القابلة للتنفيذ فنيا مع دقة التمثيل ونزاهة العملية الانتخابية المقبلـة ".واضاف :" المشكلة الرئيسـة لا تتعلق باستكمال قانون الانتخابات وجدول توزيع الدوائر الانتخابية ، لان الانتخابات المبكرة تتوقف على قضية جوهرية هي الارادة السياسية للكتل الكبيرة "، مبينا :" ان ما تبقى من واجبات البرلمان لا يعتبر قضايا معقدة ، ويمكن استكمالها ضمن صلاحيات مجلس النواب ليمضي الى حل نفسه قبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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