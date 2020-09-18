مختص اقتصادي : مشروع الربط السككي مع الكويت سيؤدي الى القضاء على المنفذ البحري الوحيد للعراق

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / حذر المختص بالشأن الاقتصادي جمال شاكر من مشروع الربط السككي بين العراق والكويت .وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مشروع الربط السككي مع العراق سيؤدي الى القضاء على المنفذ البحري الوحيد للعراق وايقاف عمل الموانئ .



وسبق هذا المخطط بناء ميناء مبارك بهدف تضييق الخناق الاقتصادي على العراق " .واضاف :" ان زيارات المسؤولين العراقيين لدولة الكويت باتت تثير قلق الشارع العراقي ، وتحوم حولها شبهات صفقات يدفع ثمنها الشعب " .



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