كوردستان تودع

2020/09/18 | 12:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبق على حلول فصل الخريف سوى ثلاثة أيام - صورة: آلان فرهادي - flickr.com

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