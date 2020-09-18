في مواجهة كورونا..نائب يطالب بالحظر الصحي بديلا للحظر الأمني

2020/09/18 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد عضو مجلس النواب غايب العميري، الجمعة، أن حظر التجوال الشامل والجزئي لم يكن موثرا منذ أول يوم من تطبيقه في الحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال العميري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (18 ايلول 2020) إن"الحظر كان أمنيا ، وليس حظرا صحيا ، وأنه طالب مرارا بأن يكون حظر التجوال صحيا وليس أمنيا".

وأضاف أن"فرض الحظر من عدمه لن يؤثر في حصر أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، لافتا إلى"أهمية رفع الحظر بشكل كلي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات البشرية".

وأشار العميري إلى أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ، أجدى نفعا للحد من الإصابات ، وأهم من فرض حظر التجوال".

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