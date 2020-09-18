الكاظمي يقدم تعهدا لذوي ''شهداء التظاهرات''

2020/09/18 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، تعهدا لذوي ضحايا التظاهرات بمواصلة البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدا اكتمال تصاميم نصب الشهداء ومتحف تشرين.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر اليوم (18 آيلول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "اعادة افتتاح جسر الزيتون في الناصرية خطوة مباركة تستحق الثناء والشكر لاهلنا الطيبين وشبابنا الواعي وتثبت ان الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات شعبنا".

واضاف: "نعاهد ذوي الشهداء بمواصلة البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة"، مضيفا انه "اكتملت تصميمات نصب الشهداء ومتحف تشرين وستباشر الفرق الفنية فورا".

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