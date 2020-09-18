بكلمات “مؤثرة”.. أحد أشهر مذيعي الـ”بي بي سي” يروي تجربته مع طبيب عراقي في إحدى مستشفيات لندن (فيديو)

2020/09/18 | 12:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مقدم برنامج “تريندينغ” في بي بي سي، احمد فاخوري، كواليس لقاء جمعه بطبيب عراقي في إحدى مستشفيات لندن بعد تعرض فاخوري لوعكة صحية اضطرته لدخول المستشفى في بريطانيا.

وتحدث فاخوري في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في يوتيوب، عن تفاصيل اشعرته بالراحة والحب قام بها الطبيب العراقي مطر عبدالصاحب والذي وصفه بأنه كان كبير الاطباء في لندن.

واشار فاخوري في كلمات كتبها، إلى أنه “في هذه التجربة تعرفت على الكثير من الاطباء العرب العاملين في بريطانيا، يوجد في يومنا الحالي حوالي خمسة آلاف طبيب عراقي في بريطانيا من الخريجين من الجامعات الطبية العراقية والمتخصصين في بريطانيا، والكثير منهم بدرجة علمية عالية ومتميزة، ويلعبوا دوراً مهماً ومفصلياً”…

واضاف: “السنوات الأخيرة شهدت هجرة 20 ألف طبيب من العراق، على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بالأرقام”، أنّ “دول الجوار والعالم تستقطب الأطباء العراقيين، كونهم مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة”.

عامل مؤثر آخر في ملف هجرة الأطباء تشير إليه الدكتورة الجبوري، فقد أصبح الخطف والقتل العاملين الأشد قوة بعد 2003 لدفع الأطباء إلى الهجرة حفاظاً على سلامتهم من خطر كان يحدق بهم بشكل يومي ومنهجي.

يشكو أطباء عراقيون داخل البلاد من تكرار تعرضهم للحوادث والانتهاكات من قبل المواطنين من ذوي المرضى، ما دفع العديد منه إلى الهجرة.

واضاف: “كل التحية لكل المبدعين العرب وربما يأتي يوم تعود فيه هذه الطاقات الابداعية لأوطانها لتعيد اعمار ما خلفته يد الفساد والارهاب والطائفية .”

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