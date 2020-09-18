2020/09/18 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية :" ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ، ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل ".وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري ، في بيان صحفي :" ان موازنة العام المقبل ستشهد ، لاول مرة ، ارتفاع نسبة الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني" .واضاف ان " تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون له الاثر الواضح في زيادة الايرادات ، اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني"، مشيرا الى :" ضرورة عدم تفعيل الاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى ، والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: موازنة العام المقبل ستشهد لاول مرة ارتفاع نسبة الواردات غير النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: موازنة العام المقبل ستشهد لاول مرة ارتفاع نسبة الواردات غير النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).