عمليات صلاح الدين توضح حقيقة تفجير 'قاعدة سبايكر'

2020/09/18 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت عمليات صلاح الدين، الجمعة، قصف مخزن للحشد الشعبي في قاعدة سبايكر.

وقال قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (18 ايلول 2020) إنه " لا يوجد قصف لمقار الحشد الشعبي في قاعدة سبايكر وان الجهد والاستخبارات زارا موقع الحادث واتضح ان الانفجار من داخل بناية متروكة".

واضاف حاتم ان " عبوات ناسفة انفجرت في بناية متروكة بقاعدة سبايكر نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة"، مبينا " ان الانفجار حصل في مقر اللواء الخامس، الحشد الشعبي ، ولا توجد اي خسائر بشرية".

من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني "انفجار كدس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي (سبايكر) وقد تبين بحسب قيادة عمليات صلاح الدين أن سبب الانفجار كان سوء التخزين".

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