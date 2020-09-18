لجنة نيابية: موازنة العام المقبل ستشهد تفعيلا لواردات اخرى

2020/09/18 | 12:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الجمعة، ان الاجراءات الخكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقته /المعلومة/، ان “موازنة العام المقبل ستشهد ولاول مرة ارتفاع في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني”.

واضاف ان”تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الاثر الواضح في زيادة الايرادات اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني”.

وشدد على “ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسالة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى مسالة التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية”.انتهى/25

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