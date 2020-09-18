الحشد الشعبي يشكل” خط ناري” لحماية 15 قرية محررة شمال ديالى

2020/09/18 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد الحشد الشعبي، الجمعة، تشكيل خط ناري لحماية 15 قرية محررة شمال ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي شكل خط ناري لحماية 15 قرية محررة في اطراف ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) من اي اعتداءات ارهابية يشنها داعش”.واضاف الحسيني،ان” تكرار هجمات داعش الارهابي على نقاط مرابطة الحشد في اطراف العظيم خلال الايام الماضية دليل على قوة الخط الناري الذي جاء لحماية الاهالي من اي مخاطر ارهابية مؤكدا بان الحشد يدافع عن اهالي المناطق المحررة ويقدم دماء زكية من اجل حماية امنهم واستقرارهم”.,وكان الحشد الشعبي احبط عدة هجماته شنها تنظيم داعش الارهابي في الايام الماضية على مواقعه في اطراف العظيم بديالى

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