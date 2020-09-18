انطلاق انتفاضة تشرين ثانية ومأزق الكاظمي - كاظم حبيب

2020/09/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب لم يطرح المدنيون والمنتفضون شعارات فارغة وعبثية منذ انطلاقة الحركة المدنية، حركة التغيير لواقع العراق المأساوي والكارثي، في أعوام 2011 و2014 وفي تشرين الأول 2019/2020، بل كانت كلها التعبير الصارخ عن وصول حالة العراق وأزماته المستفحلة إلى النقطة الحرجة التي لا يمكن الاستمرار بها، بل لا بد من تحقيق التغيير المنشود والاستجابة لمطالب الشعب العادلة والمشروعة والملحة، فالظلم إن دام دمَّر.



ولم يكن نضال ا ......





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